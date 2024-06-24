Девять человек находятся внутри горящего здания во Фрязине

Один человек уже спасен сотрудниками МЧС России. По предварительным данным, в здании остаются девять человек. Спасательная операция продолжается. К тушению пожара привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники. По информации пресс-службы, возгорание происходит с пятого по восьмой этаж. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление в здании.