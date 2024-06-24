Девять человек находятся внутри горящего здания во Фрязине
Административное здание загорелось в подмосковном городе Фрязино, пожарные спасают людей из задымленных помещений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Один человек уже спасен сотрудниками МЧС России. По предварительным данным, в здании остаются девять человек. Спасательная операция продолжается. К тушению пожара привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники. По информации пресс-службы, возгорание происходит с пятого по восьмой этаж. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление в здании.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что горит административное здание НИИ «Платан». Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС России.
«Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще семь человек. Поиск пострадавших продолжается», – уточнил Воробьев.
На место пожара по поручению губернатора отправился исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.