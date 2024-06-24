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Семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн рублей

Ведомости

Семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«Помощь будет оказана в размере 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб.», – сказал Меликов (цитата по «Интерфаксу»).

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. По информации ТАСС, напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что близким погибших в Дагестане будет оказана помощь. Комментируя теракты в Дагестане, представитель Кремля подчеркнул, что возвращение к ситуации, которая была в России в начале 2000-х гг., невозможно, поскольку сейчас страна стала другой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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