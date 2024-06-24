Семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн рублей

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. По информации ТАСС, напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.