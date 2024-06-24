При пожаре во Фрязине погибли два человека
При пожаре в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине погибли два человека, тушение возгорания продолжается. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой», – написал он в Telegram.
Сейчас огнем охвачены с пятого по седьмой этажи здания, пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС.
Губернатор сообщал, что в здании могут находиться еще семь человек. СМИ опубликовали фотографии и видео людей, заблокированных пожаром, – на кадрах видно как минимум четверых человек. Telegram-канал Baza опубликовал видео падения человека с восьмого этажа здания, информации о его состоянии не поступало.
В холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность.