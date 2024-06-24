При пожаре во Фрязине погибли два человека

Губернатор сообщал, что в здании могут находиться еще семь человек. СМИ опубликовали фотографии и видео людей, заблокированных пожаром, – на кадрах видно как минимум четверых человек. Telegram-канал Baza опубликовал видео падения человека с восьмого этажа здания, информации о его состоянии не поступало.