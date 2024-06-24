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При пожаре во Фрязине погибли два человека

Ведомости

При пожаре в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине погибли два человека, тушение возгорания продолжается. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой», – написал он в Telegram.

Сейчас огнем охвачены с пятого по седьмой этажи здания, пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС.

Губернатор сообщал, что в здании могут находиться еще семь человек. СМИ опубликовали фотографии и видео людей, заблокированных пожаром, – на кадрах видно как минимум четверых человек. Telegram-канал Baza опубликовал видео падения человека с восьмого этажа здания, информации о его состоянии не поступало.

В холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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