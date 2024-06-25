Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт и Харьковскую государственную консерваторию, в течение многих лет пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. В репертуаре солиста – Родриго («Отелло» Джузеппе Верди), Кромской боярин («Борис Годунов» Модеста Мусоргского), Нирено («Юлий Цезарь» Георга Фридриха Генделя) и др. Маркелов также участвовал в записи оперы Алексея Верстовского «Аскольдова могила» (дирижер Юрий Никоненко).