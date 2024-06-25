Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
«24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 гг., исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий», – указано в сообщении. В театре также выразили соболезнования родным и близким умершего.
Сообщается, что прощание с Маркеловым состоится 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана.
Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт и Харьковскую государственную консерваторию, в течение многих лет пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. В репертуаре солиста – Родриго («Отелло» Джузеппе Верди), Кромской боярин («Борис Годунов» Модеста Мусоргского), Нирено («Юлий Цезарь» Георга Фридриха Генделя) и др. Маркелов также участвовал в записи оперы Алексея Верстовского «Аскольдова могила» (дирижер Юрий Никоненко).