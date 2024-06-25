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Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

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Экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов скончался, сообщается на сайте театра.

«24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 гг., исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий», – указано в сообщении. В театре также выразили соболезнования родным и близким умершего.

Сообщается, что прощание с Маркеловым состоится 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана.

Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт и Харьковскую государственную консерваторию, в течение многих лет пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. В репертуаре солиста – Родриго («Отелло» Джузеппе Верди), Кромской боярин («Борис Годунов» Модеста Мусоргского), Нирено («Юлий Цезарь» Георга Фридриха Генделя) и др. Маркелов также участвовал в записи оперы Алексея Верстовского «Аскольдова могила» (дирижер Юрий Никоненко).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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