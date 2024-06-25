ВЦИОМ: 60% россиян не поменяют место жительства даже при наличии возможности

В мае сервис HeadHunter совместно с компанией «Сибур» опросили 4500 респондентов в возрасте от 18 лет на тему того, готовы ли они переехать в другой город России, если им предложат там работу. Более половины ответили «да», причем каждый второй участник опроса заявил, что согласен был бы покинуть навсегда свой родной регион. Желание поменять место жительства ради работы чаще высказывают специалисты из сферы строительства и жилья (61%), сервисного обслуживания (60%) и управленцы высшего и среднего звена (76%).