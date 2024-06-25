ВЦИОМ: 60% россиян не поменяют место жительства даже при наличии возможности
Из 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет большая часть (60%) выразили желание остаться в своем доме даже при наличии возможности переехать. При этом в группе тех, кто хотел бы сменить место жительства, лидирует молодежь. Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Наибольшую привязанность к своему дому показывают обитатели частного сектора, из них 75% не желают переезжать. Среди жителей новостроек и «старого» фонда об этом заявили 57% и 54% соответственно.
Среди всех опрошенных 38% допускают смену места жительства, чаще всего речь идет о переезде в пределах своего населенного пункта. Еще 2% респондентов затруднились ответить.
Стремление к переезду связано не только с типом нынешнего жилья респондентов, но и их возрастом: молодежь 18-24 лет чаще выражает готовность переехать в пределах страны или же за границу. Большая часть респондентов в возрасте от 60 лет и выше предпочитает оставить все как есть (78%).
Исследователи ВЦИОМ также выяснили, что чаще хотят переехать россияне с высшим образованием (44% против 35% среди людей со средним-специальным) и оценивающие свое материальное положение как плохое или очень плохое (53% против 35% среди оценивающих материальное положение как хорошее).
В мае сервис HeadHunter совместно с компанией «Сибур» опросили 4500 респондентов в возрасте от 18 лет на тему того, готовы ли они переехать в другой город России, если им предложат там работу. Более половины ответили «да», причем каждый второй участник опроса заявил, что согласен был бы покинуть навсегда свой родной регион. Желание поменять место жительства ради работы чаще высказывают специалисты из сферы строительства и жилья (61%), сервисного обслуживания (60%) и управленцы высшего и среднего звена (76%).