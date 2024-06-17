Половина россиян заявляют о готовности переехать ради работы

Половина россиян заявляют о готовности переехать ради работыНо в реальности находится много причин, чтобы не переезжать
В мае 2024 г. сервис HeadHunter совместно с компанией «Сибур» спросили в онлайн-формате у 4500 респондентов в возрасте от 18 лет, готовы ли те переехать в другой город России, если им предложат там работу. Более половины ответили «да», причем каждый второй участник опроса заявил, что согласен был бы покинуть навсегда свой родной регион.
Более всего, по данным опроса HeadHunter, к перемене мест склонны молодые люди в возрасте 25–34 года – 54% из них готовы к переезду и частым командировкам. В разрезе отраслей желание поменять место жительства ради работы чаще высказывают специалисты из сферы строительства и жилья (61%) и из сервисного обслуживания (60%). Кроме того, легче относятся к идее переезда управленцы высшего и среднего звена (76%).
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