Половина россиян заявляют о готовности переехать ради работы

В мае 2024 г. сервис HeadHunter совместно с компанией «Сибур» спросили в онлайн-формате у 4500 респондентов в возрасте от 18 лет, готовы ли те переехать в другой город России, если им предложат там работу. Более половины ответили «да», причем каждый второй участник опроса заявил, что согласен был бы покинуть навсегда свой родной регион.