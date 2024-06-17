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Половина россиян заявляют о готовности переехать ради работы

Но в реальности находится много причин, чтобы не переезжать
Мария Подцероб
Андрей Гордеев / Ведомости

В мае 2024 г. сервис HeadHunter совместно с компанией «Сибур» спросили в онлайн-формате у 4500 респондентов в возрасте от 18 лет, готовы ли те переехать в другой город России, если им предложат там работу. Более половины ответили «да», причем каждый второй участник опроса заявил, что согласен был бы покинуть навсегда свой родной регион.

Более всего, по данным опроса HeadHunter, к перемене мест склонны молодые люди в возрасте 25–34 года – 54% из них готовы к переезду и частым командировкам. В разрезе отраслей желание поменять место жительства ради работы чаще высказывают специалисты из сферы строительства и жилья (61%) и из сервисного обслуживания (60%). Кроме того, легче относятся к идее переезда управленцы высшего и среднего звена (76%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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