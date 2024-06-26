В СК выступили за посмертную ответственность за преступления против безопасности

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества и о лишении почетных званий за совершение ряда преступлений, предусмотренных УК РФ. К ним, в частности, относятся реабилитация нацизма (ст. 354.1), призывы к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4), совершенные из корыстных побуждений, фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в январе на пленарном заседании говорил, что этот закон – «о негодяях и предателях, которые в спину плюют нашим солдатам, предали нашу Родину, деньги перечисляют вооруженным силам страны, которая с нами воюет».