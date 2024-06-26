В СК выступили за посмертную ответственность за преступления против безопасности
Преступники должны в любом случае нести ответственность за правонарушения против мира и безопасности, в том числе путем признания их вины по суду даже после их смерти. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров, передает ТАСС.
«Особую актуальность имеет необходимость внесения изменений в российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, чтобы ответственность за преступления против мира и безопасности была всегда реальной, независимо от того, пожизненная она или посмертная, по отношению к тем, кто совершил такие преступления», – сказал Федоров.
По его мнению, это поможет сохранить «историческую правду», а также бороться с «героизацией нацизма и неонацизмом в целом».
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества и о лишении почетных званий за совершение ряда преступлений, предусмотренных УК РФ. К ним, в частности, относятся реабилитация нацизма (ст. 354.1), призывы к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4), совершенные из корыстных побуждений, фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в январе на пленарном заседании говорил, что этот закон – «о негодяях и предателях, которые в спину плюют нашим солдатам, предали нашу Родину, деньги перечисляют вооруженным силам страны, которая с нами воюет».