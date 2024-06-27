Экс-депутат Госдумы Гудков оштрафован за участие в нежелательной организации
Савеловский суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (объявлен в РФ иноагентом) на 10 000 руб. за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Гудков признан виновным по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ). Административный штраф для гражданских лиц по этой статье составляет от 5000 до 15 000 руб.
Осенью 2023 г. Гудков сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Поводом стали утверждения экс-депутата об убийствах мирных жителей на Украине, якобы совершенных российскими военными, сообщал он. В конце прошлого года МВД России объявило Гудкова в розыск. 27 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.