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Экс-депутат Госдумы Гудков оштрафован за участие в нежелательной организации

Ведомости

Савеловский суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (объявлен в РФ иноагентом) на 10 000 руб. за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Гудков признан виновным по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ). Административный штраф для гражданских лиц по этой статье составляет от 5000 до 15 000 руб.

Осенью 2023 г. Гудков сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Поводом стали утверждения экс-депутата об убийствах мирных жителей на Украине, якобы совершенных российскими военными, сообщал он. В конце прошлого года МВД России объявило Гудкова в розыск. 27 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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