Экс-депутат Госдумы Гудков оштрафован за участие в нежелательной организации

Осенью 2023 г. Гудков сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Поводом стали утверждения экс-депутата об убийствах мирных жителей на Украине, якобы совершенных российскими военными, сообщал он. В конце прошлого года МВД России объявило Гудкова в розыск. 27 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.