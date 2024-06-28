Бразилия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей россиянку
Из Бразилии экстрадировали россиянку Веронику Лебедеву по делу о мошенничестве на 67 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По этому делу в начале июня был передан России Денис Асфандьяров.
По версии следствия, Асфандьяров в сговоре с Лебедевой подписал контракты на поставку строительно-отделочных материалов с двумя строительными компаниями. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани.
«Однако, получив предоплату, фигуранты умышленно не выполнили взятые на себя обязательства. Материальный ущерб составил более 67 млн руб.», – рассказала Волк.
7 июня Генпрокуратура РФ сообщила о выдаче Бразилией россиянина Асфандьярова, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве. По версии следствия, с 1 января 2017 г. по 25 января 2018 г. коммерческий директор фирмы Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке строительных материалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани общей стоимостью более 67 млн руб.
19 марта в МВД России сообщили об экстрадиции россиянки из Казахстана, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая с 2010 по 2014 г. заняла у трех жительниц Сахалинской области крупные суммы денег под проценты для якобы открытия собственного бизнеса по перевозке из Японии дорогостоящих автомобилей. Двое потерпевших заняли обвиняемой по $200 000, третья – около 20 млн руб.