Бразилия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей россиянку

7 июня Генпрокуратура РФ сообщила о выдаче Бразилией россиянина Асфандьярова, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве. По версии следствия, с 1 января 2017 г. по 25 января 2018 г. коммерческий директор фирмы Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке строительных материалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани общей стоимостью более 67 млн руб.