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Бразилия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей россиянку

Ведомости

Из Бразилии экстрадировали россиянку Веронику Лебедеву по делу о мошенничестве на 67 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По этому делу в начале июня был передан России Денис Асфандьяров.

По версии следствия, Асфандьяров в сговоре с Лебедевой подписал контракты на поставку строительно-отделочных материалов с двумя строительными компаниями. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани.

«Однако, получив предоплату, фигуранты умышленно не выполнили взятые на себя обязательства. Материальный ущерб составил более 67 млн руб.», – рассказала Волк.

7 июня Генпрокуратура РФ сообщила о выдаче Бразилией россиянина Асфандьярова, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве. По версии следствия, с 1 января 2017 г. по 25 января 2018 г. коммерческий директор фирмы Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке строительных материалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани общей стоимостью более 67 млн руб.

19 марта в МВД России сообщили об экстрадиции россиянки из Казахстана, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая с 2010 по 2014 г. заняла у трех жительниц Сахалинской области крупные суммы денег под проценты для якобы открытия собственного бизнеса по перевозке из Японии дорогостоящих автомобилей. Двое потерпевших заняли обвиняемой по $200 000, третья – около 20 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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