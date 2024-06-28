ФССП передала Минобороны более 190 000 единиц изъятого имущества

Так, в апреле судебные приставы в Кунгуре Пермского края передали Минобороны на нужды спецоперации уже третий изъятый автомобиль. Уточнялось, что машины были конфискованы за пьяную езду. Последним изъяли Nissan Terrano. Владелец автомобиля получил уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.