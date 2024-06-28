ФССП передала Минобороны более 190 000 единиц изъятого имущества
С января 2023 г. судебные приставы передали Минобороны РФ 190 600 единиц имущества, конфискованного у правонарушителей. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в интервью ТАСС.
Речь идет о разных видах имущества, включая автомобили, лодки, строительную и компьютерную технику, древесину, табачную продукцию и др. Это имущество конфисковали по решениям судов за разные преступления и административные правонарушения.
Аристов напомнил, что территориальные органы ФССП взаимодействуют с подразделениями Минобороны в рамках постановления правительства от 8 сентября 2023 г.
Так, в апреле судебные приставы в Кунгуре Пермского края передали Минобороны на нужды спецоперации уже третий изъятый автомобиль. Уточнялось, что машины были конфискованы за пьяную езду. Последним изъяли Nissan Terrano. Владелец автомобиля получил уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.