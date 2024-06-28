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Генштабу поручено внести предложения по реагированию на провокации США с БПЛА

Ведомости

Минобороны России фиксирует возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря, в связи с этим министр обороны страны Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил внести предложения по мерам оперативного реагирования. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Беспилотники, пояснили в оборонном ведомстве, занимаются разведкой и целеуказанием высокоточному оружию, которое поставляется Западом ВСУ, для нанесения ударов по объектам России. Такие полеты резко повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с российскими летательными аппаратами, что, в свою очередь, увеличивает риск прямой конфронтации НАТО и России.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима <...> Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации», – подчеркнули в Минобороны.

4 июня ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24 писал, что стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США был замечен над Черным морем в районе Крыма. Дрон был запущен в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии и направлялся к юго-восточной части акватории Черного моря в районе южного побережья Крыма, отмечало агентство.

В начале марта Минобороны РФ сообщило, что российские истребители Су-27 развернули над Черным морем французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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