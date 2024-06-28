Генштабу поручено внести предложения по реагированию на провокации США с БПЛА
Минобороны России фиксирует возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря, в связи с этим министр обороны страны Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил внести предложения по мерам оперативного реагирования. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Беспилотники, пояснили в оборонном ведомстве, занимаются разведкой и целеуказанием высокоточному оружию, которое поставляется Западом ВСУ, для нанесения ударов по объектам России. Такие полеты резко повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с российскими летательными аппаратами, что, в свою очередь, увеличивает риск прямой конфронтации НАТО и России.
«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима <...> Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации», – подчеркнули в Минобороны.
4 июня ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24 писал, что стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США был замечен над Черным морем в районе Крыма. Дрон был запущен в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии и направлялся к юго-восточной части акватории Черного моря в районе южного побережья Крыма, отмечало агентство.
В начале марта Минобороны РФ сообщило, что российские истребители Су-27 развернули над Черным морем французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С».