Генштабу поручено внести предложения по реагированию на провокации США с БПЛА

4 июня ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24 писал, что стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США был замечен над Черным морем в районе Крыма. Дрон был запущен в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии и направлялся к юго-восточной части акватории Черного моря в районе южного побережья Крыма, отмечало агентство.