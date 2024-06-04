Американский беспилотник был замечен над акваторией Черного моря
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk ВВС США был замечен над Черным морем в районе Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com.
Агентство уточняет, что дрон был запущен в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии и направлялся к юго-восточной части акватории Черного моря в районе южного побережья Крыма.
В октябре 2023 г. Минобороны сообщало об обнаружении БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США над Черным морем. В воздух был поднят истребитель Су-27. При его приближении дрон развернулся и полетел в обратном направлении.
5 марта российский истребитель Су-27 развернул над Черным морем французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С», не допустив нарушения границы РФ.