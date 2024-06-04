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Американский беспилотник был замечен над акваторией Черного моря

Ведомости

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk ВВС США был замечен над Черным морем в районе Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com.

Агентство уточняет, что дрон был запущен в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии и направлялся к юго-восточной части акватории Черного моря в районе южного побережья Крыма.

В октябре 2023 г. Минобороны сообщало об обнаружении БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США над Черным морем. В воздух был поднят истребитель Су-27. При его приближении дрон развернулся и полетел в обратном направлении.

5 марта российский истребитель Су-27 развернул над Черным морем французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С», не допустив нарушения границы РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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