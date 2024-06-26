Минобороны: Белоусов указал Остину на риски эскалации из-за поставок оружия

Разговор сосотоялся по инициативе США. «Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», – говорится в сообщении.