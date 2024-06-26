Минобороны: Белоусов указал Остину на риски эскалации из-за поставок оружия
Во время телефонных переговоров министр обороны России Андрей Белоусов указал главе Пентагона Ллойду Остину на риски эскалации из-за поставок оружия Украине американской стороной, сообщили в российском Минобороны.
Разговор сосотоялся по инициативе США. «Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», – говорится в сообщении.
В ходе переговоров также были обсуждены другие вопросы, подробности которых не уточняются.
Вечером 25 июня представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин провел переговоры с российским коллегой Белоусовым.
Последние телефонные переговоры между министрами обороны РФ и США состоялись по инициативе американской стороны 15 марта 2023 г. Тогда Остин переговорил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.