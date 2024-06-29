СК возбудил дело после пожара в общежитии в подмосковной Балашихе
Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара в местном двухэтажном общежитии, в результате которого погибли пять человек, сообщил Telegram-канал ведомства.
«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пожар произошел в здании общежития в микрорайоне Керамик, огонь охватил 40 кв. м, уточнили в региональном МЧС. В результате трагедии погибли пять человек, спасателям удалось эвакуировать восемь человек, включая двоих детей. Пожар ликвидирован. В СК добавили, что число пострадавших уточняется.
Глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что всем пострадавшим оказывается помощь. Он также принес соболезнования родным и близким погибших.
24 июня в подмосковном Фрязине загорелось административное здание. Огонь на площади 5000 кв. м тушили более семи часов. Погибло восемь человек. Ликвидация пожара осложнялась тем, что в здании были баллоны с газовоздушной смесью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что в центральной части находилась лифтовая шахта, расположение воздуховодов ускорило возгорание.