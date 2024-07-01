МВД задержало похитивших в центре Москвы итальянского бизнесмена
В центре Москвы был похищен итальянский бизнесмен, сотрудники полиции выследили подозреваемых, задержали их и освободили итальянца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее информации, похитителями оказались трое россиян и их сообщник-иностранец. СК уточняет, что им от 21 до 36 лет. Полиция начала проверку после заявления от работницы российского представительства одной из итальянских компаний о том, что ее работодатель перестал выходить на связь.
Итальянца похитили около его дома на Садовой-Триумфальной улице. Его увезли в Брянск, где держали в одном из частных домов. Судя по видео, опубликованному Волк, похищенный бизнесмен был прикован к кровати наручниками.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ. При этом СК пишет, что похитителям предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 126 УК РФ. Им грозит до 15 лет лишения свободы. По информации СК, незадолго до инцидента у бизнесмена произошел конфликт с конкурентом.