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МВД задержало похитивших в центре Москвы итальянского бизнесмена

Ведомости

В центре Москвы был похищен итальянский бизнесмен, сотрудники полиции выследили подозреваемых, задержали их и освободили итальянца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее информации, похитителями оказались трое россиян и их сообщник-иностранец. СК уточняет, что им от 21 до 36 лет. Полиция начала проверку после заявления от работницы российского представительства одной из итальянских компаний о том, что ее работодатель перестал выходить на связь. 

Итальянца похитили около его дома на Садовой-Триумфальной улице. Его увезли в Брянск, где держали в одном из частных домов. Судя по видео, опубликованному Волк, похищенный бизнесмен был прикован к кровати наручниками. 

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ. При этом СК пишет, что похитителям предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 126 УК РФ. Им грозит до 15 лет лишения свободы. По информации СК, незадолго до инцидента у бизнесмена произошел конфликт с конкурентом.

РБК со ссылкой на источник пишет, что речь идет о гендиректоре российского представительства ГК SIAD Стефано Гуидотти. У него есть как российское, так и итальянское гражданство. Заявление в полицию поступило 28 июня. По данным издания, похищение связано с конкуренцией в бизнесе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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