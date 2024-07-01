МВД задержало похитивших в центре Москвы итальянского бизнесмена

По ее информации, похитителями оказались трое россиян и их сообщник-иностранец. СК уточняет, что им от 21 до 36 лет. Полиция начала проверку после заявления от работницы российского представительства одной из итальянских компаний о том, что ее работодатель перестал выходить на связь.