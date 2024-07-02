Суд в Москве заочно арестовал бывших премьера и главу МИД Украины

6 мая стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Климкина, Гройсмана, а также экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, посла Украины в Молдавии Алексея Данилова. 25 апреля Следственный комитет РФ предъявил Гройсману, Климкину, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю обвинение в том, что будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении АТО на Донбассе и приняли участие в руководстве операцией. В результате были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей.