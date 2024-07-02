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Суд в Москве заочно арестовал бывших премьера и главу МИД Украины

Ведомости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мера пресечения в виде заключения под стражу назначена на срок два месяца. Срок начнет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию России, либо с момента их задержания в РФ.

Гройсман и Климкин обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.

6 мая стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Климкина, Гройсмана, а также экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, посла Украины в Молдавии Алексея Данилова. 25 апреля Следственный комитет РФ предъявил Гройсману, Климкину, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю обвинение в том, что будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении АТО на Донбассе и приняли участие в руководстве операцией. В результате были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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