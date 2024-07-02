Суд в Москве приговорил экс-главу НИИ точных приборов к пяти годам колонии
Бутырский районный суд Москвы приговорил бывшего главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова к пяти годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Шишанов обвинялся в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 201 УК РФ.
Суд также огласил приговор в отношении второго фигуранта по делу Олега Гомозова, признанного виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч.5 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УКРФ). Ему назначено четыре года колонии общего режима. Обоих осужденных также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.
Фигурантов взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск представителя Минобороны России о компенсации материального ущерба. Обстоятельства преступлений не раскрываются.
По данным «Коммерсанта», в июле 2020 г. Шишанов был отправлен под домашний арест по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).