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Суд в Москве приговорил экс-главу НИИ точных приборов к пяти годам колонии

Ведомости

Бутырский районный суд Москвы приговорил бывшего главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова к пяти годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Шишанов обвинялся в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Суд также огласил приговор в отношении второго фигуранта по делу Олега Гомозова, признанного виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч.5 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УКРФ). Ему назначено четыре года колонии общего режима. Обоих осужденных также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Фигурантов взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск представителя Минобороны России о компенсации материального ущерба. Обстоятельства преступлений не раскрываются.

По данным «Коммерсанта», в июле 2020 г. Шишанов был отправлен под домашний арест по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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