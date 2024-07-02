Суд в Москве приговорил экс-главу НИИ точных приборов к пяти годам колонии

Суд также огласил приговор в отношении второго фигуранта по делу Олега Гомозова, признанного виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч.5 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УКРФ). Ему назначено четыре года колонии общего режима. Обоих осужденных также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.