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Суд арестовал тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду

Ведомости

Щербинский суд Москвы заключил под стражу уроженца Таджикистана, тренера – преподавателя по спортивной борьбе Алишери Исматзоду за содействие терроризму. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Исматзоду обвиняют в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Следствие полагает, что он принимал участие в финансировании запрещенной в России организации. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 28 августа.

Согласно апрельским данным сайта Федерации спортивной борьбы России, Исматзода является старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин.

3 июля «Ведомости. Страна» писали об аресте жителя Приморского края за передачу украинской разведке данных об уязвимостях железнодорожной инфраструктуры. Ему предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Кроме того, 26 июня сообщалось о задержании 26-летнего жителя Севастополя, который уговаривал своих знакомых поджигать административные здания и отправлял им видео с призывами вступать в проукраинское подпольное движение «для осуществления деятельности, направленной против безопасности России». В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму (ст. 205.1 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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