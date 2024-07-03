Суд арестовал тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду
Щербинский суд Москвы заключил под стражу уроженца Таджикистана, тренера – преподавателя по спортивной борьбе Алишери Исматзоду за содействие терроризму. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Исматзоду обвиняют в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Следствие полагает, что он принимал участие в финансировании запрещенной в России организации. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 28 августа.
Согласно апрельским данным сайта Федерации спортивной борьбы России, Исматзода является старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин.
3 июля «Ведомости. Страна» писали об аресте жителя Приморского края за передачу украинской разведке данных об уязвимостях железнодорожной инфраструктуры. Ему предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Кроме того, 26 июня сообщалось о задержании 26-летнего жителя Севастополя, который уговаривал своих знакомых поджигать административные здания и отправлял им видео с призывами вступать в проукраинское подпольное движение «для осуществления деятельности, направленной против безопасности России». В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму (ст. 205.1 УК РФ).