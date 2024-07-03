Суд арестовал тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду

Кроме того, 26 июня сообщалось о задержании 26-летнего жителя Севастополя, который уговаривал своих знакомых поджигать административные здания и отправлял им видео с призывами вступать в проукраинское подпольное движение «для осуществления деятельности, направленной против безопасности России». В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму (ст. 205.1 УК РФ).