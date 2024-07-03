Минпромторг расширил список рекомендованных чиновникам автомобилей
Модели LADA Largus, XCITE X-Cross 7, Газель и Соболь вошли в обновленный список отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Об этом сообщил Минпромторг
Всего в перечень входят более 40 моделей, которые производятся в России, в частности, модели LADA – Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel; модели УАЗ, – Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР; модели AURUS – SENAT, KOMENDANT и др.
В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин дал поручение пересадить госслужащих на российские автомобили.
В августе прошлого года в рамках встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. При этом совсем отказываться от импорта не нужно, но, по мнению президента, «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя.
30 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в гараж нижней палаты парламента поступили первые отечественные машины Lada Vesta.