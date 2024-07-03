Минпромторг расширил список рекомендованных чиновникам автомобилей

В августе прошлого года в рамках встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. При этом совсем отказываться от импорта не нужно, но, по мнению президента, «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя.