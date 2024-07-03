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Минпромторг расширил список рекомендованных чиновникам автомобилей

Ведомости

Модели LADA Largus, XCITE X-Cross 7, Газель и Соболь вошли в обновленный список отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Об этом сообщил Минпромторг

Всего в перечень входят более 40 моделей, которые производятся в России, в частности, модели LADA – Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel; модели УАЗ, – Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР; модели AURUS – SENAT, KOMENDANT и др.

В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин дал поручение пересадить госслужащих на российские автомобили.

В августе прошлого года в рамках встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. При этом совсем отказываться от импорта не нужно, но, по мнению президента, «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя.

30 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в гараж нижней палаты парламента поступили первые отечественные машины Lada Vesta.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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