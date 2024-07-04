В России предложили ограничить стоимость эвакуации автомобилей
Стоимость эвакуацию транспортного средства предложено ограничить 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов, о чем он рассказал в своем Telegram-канале.
На данный момент за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрен штраф от 500 до 3 000 руб. Расходы на перемещение и хранение автомобиля возмещает нарушитель и таким образом фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, считает Нилов.
«Как на счет того, сколько стоят обеспечительные меры в виде задержания и перемещения – той же эвакуации? Ведь уже есть штраф, а водителю еще и дополнительные (произвольно установленные, к слову) взносы в бюджет региона обеспечивать?», – задается вопросом Нилов.
В документе также предлагается исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.
Согласно данным Дептанса Москвы, в столице чаще всего эвакуируют люксовые модели марок Toyota, BMW, Mercedes, Audi и Volvo. Всего с начала 2024 г. на спецстоянки переместили более 26 000 люксовых автомобилей.