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В России предложили ограничить стоимость эвакуации автомобилей

Ведомости

Стоимость эвакуацию транспортного средства предложено ограничить 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов, о чем он рассказал в своем Telegram-канале.

На данный момент за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрен штраф от 500 до 3 000 руб. Расходы на перемещение и хранение автомобиля возмещает нарушитель и таким образом фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, считает Нилов.

«Как на счет того, сколько стоят обеспечительные меры в виде задержания и перемещения – той же эвакуации? Ведь уже есть штраф, а водителю еще и дополнительные (произвольно установленные, к слову) взносы в бюджет региона обеспечивать?», – задается вопросом Нилов.

В документе также предлагается исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.

Согласно данным Дептанса Москвы, в столице чаще всего эвакуируют люксовые модели марок Toyota, BMW, Mercedes, Audi и Volvo. Всего с начала 2024 г. на спецстоянки переместили более 26 000 люксовых автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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