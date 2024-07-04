В России предложили ограничить стоимость эвакуации автомобилей

«Как на счет того, сколько стоят обеспечительные меры в виде задержания и перемещения – той же эвакуации? Ведь уже есть штраф, а водителю еще и дополнительные (произвольно установленные, к слову) взносы в бюджет региона обеспечивать?», – задается вопросом Нилов.