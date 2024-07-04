ФСБ задержала полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве
ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Городилов был задержан в Рязани, а затем доставлен в Москву, где его передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета России, в производстве которых находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
По данным источника издания, 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
В 2023 г. Городилов был включен в санкционные списки лиц, въезд которым запрещен в США. В уголовном деле он значится как командир десантно-штурмового полка.
11 июня сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов Карачаево-Черкесии, подозреваемых в мошенничестве на сумму около 60 млн руб.