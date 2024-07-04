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ФСБ задержала полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве

Ведомости

ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Городилов был задержан в Рязани, а затем доставлен в Москву, где его передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета России, в производстве которых находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По данным источника издания, 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В 2023 г. Городилов был включен в санкционные списки лиц, въезд которым запрещен в США. В уголовном деле он значится как командир десантно-штурмового полка.

11 июня сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов Карачаево-Черкесии, подозреваемых в мошенничестве на сумму около 60 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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