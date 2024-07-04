Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года
Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер и продолжится вплоть до 2046 г., сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья» на выставке «Россия».
«Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 г.», – сказала она (цитата по ТАСС).
С 2026 г., по словам вице-премьера, начнется рост числа молодых женщин, родившихся в первой половине 2000-х. Она указала на необходимость создать дополнительные возможности для поддержки молодых семей.
12 мая Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста будет снижаться в стране. По ее мнению, нужно выработать адекватные меры, которые поддержат семьи.
Они будут направлены на то, чтобы переломить существующие «репродуктивные установки» – сейчас женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте, говорила Голикова.
С 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина нацпроект «Демография» будет расширен и преобразован в нацпроект «Семья». Кроме того, появится проект «Продолжительная и активная жизнь». Концептуально они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.