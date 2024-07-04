Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года

«Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 г.», – сказала она (цитата по ТАСС).