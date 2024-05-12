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Голикова ожидает снижения количества женщин репродуктивного возраста в России

Ведомости

Количество женщин репродуктивного возраста будет снижаться в стране, заявила и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 г.», – сказал кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Важно, по ее мнению, выработать адекватные меры, которые поддержат семьи, они будут направлены на то, чтобы переломить существующие «репродуктивные установки». Сейчас женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте, пояснила Голикова.

Голикова в марте говорила, что россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет, поскольку «настоящий репродуктивный возраст женщины короток». Сейчас средний возраст рождения детей в России, по ее словам, 26 лет. Она также отметила, что чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и последующие.

Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Ее кандидатуру на рассмотрение Государственной думы в прежнем статусе внес премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Она продолжит курировать работу Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Новая структура правительства не предполагает создания нового министерства, которое отвечает за этот круг вопросов, в т. ч. вопросы миграции.

12 мая в нижней палате начались расширенные заседания комитетов, где обсуждают кандидатов на посты в новом кабмине. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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