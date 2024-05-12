Голикова ожидает снижения количества женщин репродуктивного возраста в России
Количество женщин репродуктивного возраста будет снижаться в стране, заявила и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.
«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 г.», – сказал кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Важно, по ее мнению, выработать адекватные меры, которые поддержат семьи, они будут направлены на то, чтобы переломить существующие «репродуктивные установки». Сейчас женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте, пояснила Голикова.
Голикова в марте говорила, что россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет, поскольку «настоящий репродуктивный возраст женщины короток». Сейчас средний возраст рождения детей в России, по ее словам, 26 лет. Она также отметила, что чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и последующие.
Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Ее кандидатуру на рассмотрение Государственной думы в прежнем статусе внес премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Она продолжит курировать работу Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Новая структура правительства не предполагает создания нового министерства, которое отвечает за этот круг вопросов, в т. ч. вопросы миграции.
12 мая в нижней палате начались расширенные заседания комитетов, где обсуждают кандидатов на посты в новом кабмине. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.