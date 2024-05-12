Голикова ожидает снижения количества женщин репродуктивного возраста в России

Голикова в марте говорила, что россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет, поскольку «настоящий репродуктивный возраст женщины короток». Сейчас средний возраст рождения детей в России, по ее словам, 26 лет. Она также отметила, что чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и последующие.