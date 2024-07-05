Турция ужесточила правила досмотра пассажиров в аэропортах

Турция – одно из самых популярных направлений у российских туристов. В 2023 г. Россия стала лидером по числу приезжающих в Турцию – 6,3 млн человек. На втором месте оказалась Германия с 6,2 млн туристов, на третьем – Великобритания с 3,8 млн. В пятерку лидеров также вошли Болгария и Иран. В то же время в июне в АТОР отмечали низкий спрос на путевки в Турцию из-за высоких цен. В результате турецкие отельеры начали снижать стоимость туров.