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Турция ужесточила правила досмотра пассажиров в аэропортах

Ведомости

В аэропортах Турции ужесточат процедуру досмотра пассажиров, поправки к закону о гражданской авиации принял 4 июля парламент страны. Об этом сообщает Anadolu.

Теперь при входе в аэропорт и выходе в зону посадки всех пассажиров и их багаж будут досматривать с помощью устройства, а при необходимости и вручную. В случае отказа пассажира не пустят в аэропорт и на самолет. Запрещенные предметы будут изъяты.

Досмотр будут проводить частные охранники под контролем органов правопорядка для обеспечения безопасности, предотвращения противоправных действий против воздушных судов, авиационных объектов и людей.

Турция – одно из самых популярных направлений у российских туристов. В 2023 г. Россия стала лидером по числу приезжающих в Турцию – 6,3 млн человек. На втором месте оказалась Германия с 6,2 млн туристов, на третьем – Великобритания с 3,8 млн. В пятерку лидеров также вошли Болгария и Иран. В то же время в июне в АТОР отмечали низкий спрос на путевки в Турцию из-за высоких цен. В результате турецкие отельеры начали снижать стоимость туров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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