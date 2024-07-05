Турция ужесточила правила досмотра пассажиров в аэропортах
В аэропортах Турции ужесточат процедуру досмотра пассажиров, поправки к закону о гражданской авиации принял 4 июля парламент страны. Об этом сообщает Anadolu.
Теперь при входе в аэропорт и выходе в зону посадки всех пассажиров и их багаж будут досматривать с помощью устройства, а при необходимости и вручную. В случае отказа пассажира не пустят в аэропорт и на самолет. Запрещенные предметы будут изъяты.
Досмотр будут проводить частные охранники под контролем органов правопорядка для обеспечения безопасности, предотвращения противоправных действий против воздушных судов, авиационных объектов и людей.
Турция – одно из самых популярных направлений у российских туристов. В 2023 г. Россия стала лидером по числу приезжающих в Турцию – 6,3 млн человек. На втором месте оказалась Германия с 6,2 млн туристов, на третьем – Великобритания с 3,8 млн. В пятерку лидеров также вошли Болгария и Иран. В то же время в июне в АТОР отмечали низкий спрос на путевки в Турцию из-за высоких цен. В результате турецкие отельеры начали снижать стоимость туров.