ФАС потребовала взыскать 17 млн рублей с компании в деле Тимура Иванова

Бывший замминистра обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). В июне суд продлил арест Иванову до 23 сентября. Друг замминистра Сергей Бородин также обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.