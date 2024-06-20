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Суд продлил арест Тимуру Иванову и его возможному сообщнику

Ведомости

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, и проходящего по его делу предпринимателя Сергея Бородина. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемые останутся под стражей еще на три месяца – до 23 сентября.

В суде Иванов рассказал, что больше не работает в Минобороны. На вопрос о трудоустройстве он ответил, что «до этого» занимал должность замминистра обороны России, передает «РИА Новости».

23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально суд отправил Иванова в СИЗО до 23 июня, но 14 июня СК попросил продлить его арест. Бородин также был арестован до 23 июня.

По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость этой работы более чем в 1 млрд руб.

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Алексей Орлов / Ведомости

По делу также проходит третий фигурант – Александр Фомин. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».

18 июня «РИА Новости» сообщало, что Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, их номера стоят более 6 млн руб. Неизвестно, на платной или бесплатной основе экс-замминистра получил эти номера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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