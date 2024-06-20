Суд продлил арест Тимуру Иванову и его возможному сообщнику
Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, и проходящего по его делу предпринимателя Сергея Бородина. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Обвиняемые останутся под стражей еще на три месяца – до 23 сентября.
В суде Иванов рассказал, что больше не работает в Минобороны. На вопрос о трудоустройстве он ответил, что «до этого» занимал должность замминистра обороны России, передает «РИА Новости».
23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально суд отправил Иванова в СИЗО до 23 июня, но 14 июня СК попросил продлить его арест. Бородин также был арестован до 23 июня.
По версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость этой работы более чем в 1 млрд руб.
По делу также проходит третий фигурант – Александр Фомин. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».
18 июня «РИА Новости» сообщало, что Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, их номера стоят более 6 млн руб. Неизвестно, на платной или бесплатной основе экс-замминистра получил эти номера.