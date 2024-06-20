Суд продлил арест Тимуру Иванову и его возможному сообщнику

23 апреля стало известно, что Иванов задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально суд отправил Иванова в СИЗО до 23 июня, но 14 июня СК попросил продлить его арест. Бородин также был арестован до 23 июня.