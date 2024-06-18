«РИА Новости»: номера машин Иванова стоили более 6 млн рублей

Согласно декларации о доходах, Иванов имел внедорожники Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса. За первой машиной были закреплены номера серии ААА региона 77. До 2016 г. на эти же номера регистрировали две машины – Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. «РИА Новости» пишет, что стоимость таких номеров может составлять 2,5-3 млн руб.