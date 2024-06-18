«РИА Новости»: номера машин Иванова стоили более 6 млн рублей
Арестованный по делу о получении взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, номера которых стоят больше 6 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные его налоговой декларации и баз предпродажной проверки автомобилей.
Согласно декларации о доходах, Иванов имел внедорожники Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса. За первой машиной были закреплены номера серии ААА региона 77. До 2016 г. на эти же номера регистрировали две машины – Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. «РИА Новости» пишет, что стоимость таких номеров может составлять 2,5-3 млн руб.
Внедорожник Mercedes-Benz был с номерами серии МММ региона 77. До этого номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes. Их стоимость может превышать 4 млн руб.
На какой основе Иванов получил эти номера – платной или бесплатной, – неизвестно. В базах предпродажной проверки автомобилей информации об этом нет, уточняет агентство.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил Иванова в СИЗО до 23 июня. 14 июня СК попросил продлить арест замминистра. Вместе с Ивановым по делу также проходит предприниматель Сергей Бородин.
Следствие полагает, что при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость этой работы более чем в 1 млрд руб.