СК попросил продлить арест замминистра обороны Иванову
Следственный комитет (СК) России попросил Басманный суд Москвы продлить содержание под стражей заместителя министра обороны Тимура Иванова, заключенного в СИЗО «Лефортово» за взяточничество. Информация об этом указана в картотеке суда.
Дата судебного заседания пока не назначена, уточнили в суде.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним был задержан предприниматель Сергей Бородин.
Следствие полагает, что при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Следствие оценивает стоимость этой работы более чем в 1 млрд руб.