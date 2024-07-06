Кабмин займется противодействием излишнему использованию иностранной лексики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 5 июля, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Планом предусмотрено проведение мероприятий по «противодействию излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, СМИ, образовательной и просветительской деятельности». Ответственными исполнителями назначены Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, а также власти субъектов РФ. Правительство также утвердило проведение мероприятий по противодействию излишнего использованию иностранной лексики в наружной рекламе.