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Кабмин займется противодействием излишнему использованию иностранной лексики

Ведомости

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации в 2024-2026 гг. основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документ в том числе включен пункт об излишнем использовании иностранной лексики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 5 июля, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Планом предусмотрено проведение мероприятий по «противодействию излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, СМИ, образовательной и просветительской деятельности». Ответственными исполнителями назначены Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, а также власти субъектов РФ. Правительство также утвердило проведение мероприятий по противодействию излишнего использованию иностранной лексики в наружной рекламе.

План мероприятий разработан Минкультуры России совместно с аппаратом Совета Безопасности РФ, аппаратом правительства на основе предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общественных и религиозных организаций, сообщила пресс-служба Минкультуры. Документ, как отмечает ведомство, состоит из 14 тематических разделов и включает в себя 138 мероприятий.

План предусматривает издание литературы по военно-исторической и социально-исторической тематике, развитие сети исторических парков «Россия – Моя история», создание и проведение музейных выставок и экспозиций, посвященных истории спецоперации, проведение уроков в школах, направленных на укрепление семейных ценностей, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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