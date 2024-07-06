Кабмин займется противодействием излишнему использованию иностранной лексики
Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации в 2024-2026 гг. основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документ в том числе включен пункт об излишнем использовании иностранной лексики.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 5 июля, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Планом предусмотрено проведение мероприятий по «противодействию излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, СМИ, образовательной и просветительской деятельности». Ответственными исполнителями назначены Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, а также власти субъектов РФ. Правительство также утвердило проведение мероприятий по противодействию излишнего использованию иностранной лексики в наружной рекламе.
План мероприятий разработан Минкультуры России совместно с аппаратом Совета Безопасности РФ, аппаратом правительства на основе предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общественных и религиозных организаций, сообщила пресс-служба Минкультуры. Документ, как отмечает ведомство, состоит из 14 тематических разделов и включает в себя 138 мероприятий.
План предусматривает издание литературы по военно-исторической и социально-исторической тематике, развитие сети исторических парков «Россия – Моя история», создание и проведение музейных выставок и экспозиций, посвященных истории спецоперации, проведение уроков в школах, направленных на укрепление семейных ценностей, и др.