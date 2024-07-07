В Кабардино-Балкарии пообещали принять меры из-за неуважения к гимну России

Несколько человек проявили неуважение во время исполнения российского гимна в ходе вручения аттестатов об окончании 9-го класса в школе № 33 города Нальчика. Балова уточнила, что инцидент произошел 29 июня, а сидеть на своих местах продолжали около восьми человек.