В Кабардино-Балкарии пообещали принять меры из-за неуважения к гимну России
К родителям учеников в одной из школ Кабардино-Балкарии (КБР), которые не встали во время исполнения гимна России, примут меры, их личности уже установлены. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист отдела минпросвещения республики Бэлла Балова.
Несколько человек проявили неуважение во время исполнения российского гимна в ходе вручения аттестатов об окончании 9-го класса в школе № 33 города Нальчика. Балова уточнила, что инцидент произошел 29 июня, а сидеть на своих местах продолжали около восьми человек.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов 5 июля опубликовал в своем Telegram-канале соответствующие видеозаписи. Он заявил, что направил запрос в соответствующие органы «с целью оценки указанной информации и принятия по ней процессуального решения».
«Что касается взрослых участников инцидента, их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», – сказала Балова.
По данным Telegram-канала Mash Gor, в отношении родителей выпускников уже составили протоколы за нарушение официального использования гимна РФ.