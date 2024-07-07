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В Кабардино-Балкарии пообещали принять меры из-за неуважения к гимну России

Ведомости

К родителям учеников в одной из школ Кабардино-Балкарии (КБР), которые не встали во время исполнения гимна России, примут меры, их личности уже установлены. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист отдела минпросвещения республики Бэлла Балова.

Несколько человек проявили неуважение во время исполнения российского гимна в ходе вручения аттестатов об окончании 9-го класса в школе № 33 города Нальчика. Балова уточнила, что инцидент произошел 29 июня, а сидеть на своих местах продолжали около восьми человек.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов 5 июля опубликовал в своем Telegram-канале соответствующие видеозаписи. Он заявил, что направил запрос в соответствующие органы «с целью оценки указанной информации и принятия по ней процессуального решения».

«Что касается взрослых участников инцидента, их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», – сказала Балова.

По данным Telegram-канала Mash Gor, в отношении родителей выпускников уже составили протоколы за нарушение официального использования гимна РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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