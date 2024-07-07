Житель Израиля умер после заражения поедающей мозг амебой

Naegleria fowleri может вызвать инфекцию головного мозга после попадания воды в нос. Амеба, как пишет издание, «прекрасно себя чувствует» в теплой воде, при этом в большинстве случаев с купающимися в таких водоемах ничего не случается. Инфекция встречается крайне редко, но смертность от вызванного этой амебой энцефалита очень высока: во всем мире диагностировано всего около 400 случаев, отмечает газета.