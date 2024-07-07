Житель Израиля умер после заражения поедающей мозг амебой
В Израиле умер 26-летний мужчина, который после купания в озере заболел Naegleria fowleri – «амебой, поедающей мозг», сообщает The Times of Israel со ссылкой на клинику «Бейлинсон».
2 июля мужчина был госпитализирован в больницу с лихорадкой, головными болями и рвотой. Уточняется, что он мог вступить в контакт с амебой во время купания на пляже в городе Тверия.
Naegleria fowleri может вызвать инфекцию головного мозга после попадания воды в нос. Амеба, как пишет издание, «прекрасно себя чувствует» в теплой воде, при этом в большинстве случаев с купающимися в таких водоемах ничего не случается. Инфекция встречается крайне редко, но смертность от вызванного этой амебой энцефалита очень высока: во всем мире диагностировано всего около 400 случаев, отмечает газета.
В августе 2022 г. 36-летний мужчина умер в Израиле от первичного амебного менингоэнцефалита – инфекции головного мозга, вызванной той же амебой.