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Житель Израиля умер после заражения поедающей мозг амебой

Ведомости

В Израиле умер 26-летний мужчина, который после купания в озере заболел Naegleria fowleri – «амебой, поедающей мозг», сообщает The Times of Israel со ссылкой на клинику «Бейлинсон».

2 июля мужчина был госпитализирован в больницу с лихорадкой, головными болями и рвотой. Уточняется, что он мог вступить в контакт с амебой во время купания на пляже в городе Тверия. 

Naegleria fowleri может вызвать инфекцию головного мозга после попадания воды в нос. Амеба, как пишет издание, «прекрасно себя чувствует» в теплой воде, при этом в большинстве случаев с купающимися в таких водоемах ничего не случается. Инфекция встречается крайне редко, но смертность от вызванного этой амебой энцефалита очень высока: во всем мире диагностировано всего около 400 случаев, отмечает газета.

В августе 2022 г. 36-летний мужчина умер в Израиле от первичного амебного менингоэнцефалита – инфекции головного мозга, вызванной той же амебой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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