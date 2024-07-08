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В МИД РФ прокомментировали возможное снятие моратория на смертную казнь

Ведомости

Общественные дискуссии по поводу снятия в РФ моратория на смертную казнь будут всегда, но надо дождаться, дойдет ли до конкретных шагов. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, пишут «Известия».

Лукьянцев напомнил, что РФ взяла на себя обязательства по поводу моратория на смертную казнь, когда стала членом Совета Европы.

«Все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии. В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться», – подчеркнул Лукьянцев.

При этом Лукьянцев назвал невозможным возвращение в Совет Европы. По его словам, «мысли вернуться туда просто не возникает».

26 марта в Госдуме на первом пленарном заседании после теракта в «Крокус сити холле» вспыхнула дискуссия о снятии моратория на смертную казнь. Инициировали ее лидеры фракций «Справедливая Россия» Сергей Миронов и ЛДПР Леонид Слуцкий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что для снятия моратория не нужно никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда.

В Кремле подчеркнули, что не принимают участия в дискуссии. Сенатор Андрей Клишас назвал недобросовестными спекуляциями заявления о том, что препятствием для снятия моратория на смертную казнь является Конституционный суд.

26 июня председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Он указал на позицию юристов, которые говорят, что для этого нужно вносить изменения в Конституцию РФ и проводить референдум. По мнению главы СК, достаточно издать указ президента об отмене моратория на смертную казнь.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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