В МИД РФ прокомментировали возможное снятие моратория на смертную казнь

«Все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии. В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться», – подчеркнул Лукьянцев.