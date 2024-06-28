Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова говорила, что для отмены моратория на казнь необходимо менять Конституцию. Она отмечала, что ее мнение по этому вопросу совпадает с точкой зрения бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева. Он, в свою очередь, в 2015 г. говорил об отсутствии предпосылок для возвращения смертной казни в РФ.