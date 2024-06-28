Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казньПредложение обусловлено ростом числа тяжких преступлений
На фоне роста числа особо тяжких преступлений можно рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.
«Почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» – сказал он.
Бастрыкин указал на позицию юристов, которые говорят, что для этого нужно вносить изменения в Конституцию РФ и проводить референдум. По мнению главы СК, достаточно издать указ президента об отмене моратория на смертную казнь.
Он также напомнил о теракте в «Крокус сити холле» 22 марта. «С одной стороны, мы говорим, что право должно быть гуманным, а с другой стороны, смотрите, что получается», – добавил Бастрыкин, отметив, что фигуранты дела «получат максимум пожизненное лишение свободы». Он добавил, что на содержание заключенных уходит «колоссальный бюджет».
По данным СК, в 2023 г. было расследовано 23 700 преступлений, совершенных против детей, и 565 преступлений прошлых лет данной категории. Кроме того, в прошлом году произошло 246 убийств, 1870 изнасилований, 425 фактов причинения смерти по неосторожности, свыше 6800 фактов насильственных действий сексуального характера и др.
26 марта в Госдуме на первом пленарном заседании после теракта в «Крокус сити холле» вспыхнула дискуссия о снятии моратория на смертную казнь. Инициировали ее лидеры фракций «Справедливая Россия» Сергей Миронов и ЛДПР Леонид Слуцкий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что для снятия моратория не нужно никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда.
В Кремле подчеркнули, что не принимают участия в дискуссии. Сенатор Андрей Клишас назвал недобросовестными спекуляциями заявления о том, что препятствием для снятия моратория на смертную казнь является Конституционный суд.
Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова говорила, что для отмены моратория на казнь необходимо менять Конституцию. Она отмечала, что ее мнение по этому вопросу совпадает с точкой зрения бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева. Он, в свою очередь, в 2015 г. говорил об отсутствии предпосылок для возвращения смертной казни в РФ.