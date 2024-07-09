Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», – уточнили в пресс-службе. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны.