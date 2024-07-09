Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Суд в Москве заочно арестовал Юлию НавальнуюЕе обвиняют в участии в экстремистском сообществе
Басманный суд Москвы заочно арестовал вдову Алексея Навального Юлию по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Навальной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.
«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», – уточнили в пресс-службе. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны.
Супруг Юлии Алексей Навальный умер в ИК № 3 ЯНАО 16 февраля. Во ФСИН утверждали, что ему стало плохо после прогулки. На следующий день мать Навального Людмила получила справку о смерти сына. Тело было передано родственникам 24 февраля. Он был похоронен 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.
После смерти мужа Юлия Навальная занялась политической деятельностью.