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Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе
Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал вдову Алексея Навального Юлию по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Навальной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», – уточнили в пресс-службе. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны.

Супруг Юлии Алексей Навальный умер в ИК № 3 ЯНАО 16 февраля. Во ФСИН утверждали, что ему стало плохо после прогулки. На следующий день мать Навального Людмила получила справку о смерти сына. Тело было передано родственникам 24 февраля. Он был похоронен 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. 

После смерти мужа Юлия Навальная занялась политической деятельностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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