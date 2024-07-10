Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суды арестовали активы обвиняемых во взятке в 5 млрд рублей экс-полицейских

Ведомости

Суды в Москве продолжили аресты активов экс-сотрудников бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России – бывшего начальника отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В октябре 2023 г. бывших полицейских заочно обвинили в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве в этом (ст. 290 и 291.1 УК РФ). По данным издания, речь идет о сумме 5 млрд руб.

Следствие полагает, что с марта 2019 г. по октябрь 2021 г. обвиняемые опекали администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко), из-за действий которого ее клиенты понесли ущерб на сумму более 18 млрд руб. Предполагается, что Иванов перевел бывшим полицейским на криптокошельки не менее 2119,5265569864 ВТС. На тот момент это было эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд руб. (на сегодняшний день – 10,5 млрд руб.). Фигуранты перевели часть криптовалюты в евро, доллары и рубли и разместили их на десятках счетов в различных банках, вложили в ценные бумаги и в недвижимость.

Обвиняемые объявлены в международный розыск.

В мае 2013 г. Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор двум полицейским за получение взяток на общую сумму свыше 1 млн руб. Экс-заместитель начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергей Кулишов получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн руб., а его подчиненный Виталий Фокин – 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных