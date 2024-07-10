Суды арестовали активы обвиняемых во взятке в 5 млрд рублей экс-полицейских
Суды в Москве продолжили аресты активов экс-сотрудников бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России – бывшего начальника отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В октябре 2023 г. бывших полицейских заочно обвинили в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве в этом (ст. 290 и 291.1 УК РФ). По данным издания, речь идет о сумме 5 млрд руб.
Следствие полагает, что с марта 2019 г. по октябрь 2021 г. обвиняемые опекали администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко), из-за действий которого ее клиенты понесли ущерб на сумму более 18 млрд руб. Предполагается, что Иванов перевел бывшим полицейским на криптокошельки не менее 2119,5265569864 ВТС. На тот момент это было эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд руб. (на сегодняшний день – 10,5 млрд руб.). Фигуранты перевели часть криптовалюты в евро, доллары и рубли и разместили их на десятках счетов в различных банках, вложили в ценные бумаги и в недвижимость.
Обвиняемые объявлены в международный розыск.
В мае 2013 г. Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор двум полицейским за получение взяток на общую сумму свыше 1 млн руб. Экс-заместитель начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергей Кулишов получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн руб., а его подчиненный Виталий Фокин – 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн руб.