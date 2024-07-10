Суды арестовали активы обвиняемых во взятке в 5 млрд рублей экс-полицейских

Следствие полагает, что с марта 2019 г. по октябрь 2021 г. обвиняемые опекали администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко), из-за действий которого ее клиенты понесли ущерб на сумму более 18 млрд руб. Предполагается, что Иванов перевел бывшим полицейским на криптокошельки не менее 2119,5265569864 ВТС. На тот момент это было эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд руб. (на сегодняшний день – 10,5 млрд руб.). Фигуранты перевели часть криптовалюты в евро, доллары и рубли и разместили их на десятках счетов в различных банках, вложили в ценные бумаги и в недвижимость.