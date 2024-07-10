Осужденная за оправдание терроризма Беркович высказалась о решении суда
По словам Беркович, она на данный момент пребывает в состоянии «наркоза» и становится «разрываема глубоко не христианскими чувствами» в отношении людей, которые приняли такое решение. Она добавила, что «тюрьма – не могила, срок – не резина», и пообещала обжаловать приговор.
Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 г. Их обвинили в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок.
Следователи усмотрели в постановке публичное оправдание терроризма, по версии следствия, авторы в своем произведении сформировали романтический образ террориста, чтобы он стал более привлекательным для женской аудитории. 8 июля Второй западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам заключения. Суд также запретил им в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.