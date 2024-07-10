Осужденная за оправдание терроризма Беркович высказалась о решении суда

Следователи усмотрели в постановке публичное оправдание терроризма, по версии следствия, авторы в своем произведении сформировали романтический образ террориста, чтобы он стал более привлекательным для женской аудитории. 8 июля Второй западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам заключения. Суд также запретил им в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.