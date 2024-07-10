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Осужденная за оправдание терроризма Беркович высказалась о решении суда

Ведомости

Театральный режиссер Евгения Беркович, которую суд приговорил к шести годам заключения вместе с драматургом Светланой Петрийчук за оправдание терроризма в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол», высказалась по поводу решения суда, передает РБК.

По словам Беркович, она на данный момент пребывает в состоянии «наркоза» и становится «разрываема глубоко не христианскими чувствами» в отношении людей, которые приняли такое решение. Она добавила, что «тюрьма – не могила, срок – не резина», и пообещала обжаловать приговор.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 г. Их обвинили в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок.

Следователи усмотрели в постановке публичное оправдание терроризма, по версии следствия, авторы в своем произведении сформировали романтический образ террориста, чтобы он стал более привлекательным для женской аудитории. 8 июля Второй западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам заключения. Суд также запретил им в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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