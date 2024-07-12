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Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии попросился на спецоперацию

Ведомости

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к 9,5 годам строгого режима за взятку в 19 млн руб. Осужденный подал ходатайство на участие в спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, Драгомирецкий организовал в начале 2022 г. группу, в которую вошел его подчиненный из управления приемки подполковник Эльдар Гаджиев, командир в/ч 6898 (база хранения материальных ресурсов) полковник Мамука Кочиев и пенсионер Арон Авнилов. Они получали «откаты» от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. В общей сложности предпринимателями было передано 19 млн руб.

Уголовное дело в отношении Драгомирецкого по ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий) было возбуждено в марте 2023 г. В ходе следствия Кочиев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания в том числе на Драгомирецкого. Реутовский гарнизонный военный суд 11 октября 2023 г. приговорил Кочиева к шести годам строгого режима за получение взятки в особо купном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Драгомирецкий и Авнилов признали вину частично, Гаджиев – отрицал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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