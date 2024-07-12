Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии попросился на спецоперацию

Уголовное дело в отношении Драгомирецкого по ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий) было возбуждено в марте 2023 г. В ходе следствия Кочиев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания в том числе на Драгомирецкого. Реутовский гарнизонный военный суд 11 октября 2023 г. приговорил Кочиева к шести годам строгого режима за получение взятки в особо купном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Драгомирецкий и Авнилов признали вину частично, Гаджиев – отрицал.