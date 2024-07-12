Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии попросился на спецоперацию
Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к 9,5 годам строгого режима за взятку в 19 млн руб. Осужденный подал ходатайство на участие в спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным следствия, Драгомирецкий организовал в начале 2022 г. группу, в которую вошел его подчиненный из управления приемки подполковник Эльдар Гаджиев, командир в/ч 6898 (база хранения материальных ресурсов) полковник Мамука Кочиев и пенсионер Арон Авнилов. Они получали «откаты» от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. В общей сложности предпринимателями было передано 19 млн руб.
Уголовное дело в отношении Драгомирецкого по ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий) было возбуждено в марте 2023 г. В ходе следствия Кочиев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания в том числе на Драгомирецкого. Реутовский гарнизонный военный суд 11 октября 2023 г. приговорил Кочиева к шести годам строгого режима за получение взятки в особо купном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Драгомирецкий и Авнилов признали вину частично, Гаджиев – отрицал.