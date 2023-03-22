Замкомандующего Центральным округом Росгвардии обвинили в получении взяток на 28 млн рублей
Заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвинили в получении взяток на сумму свыше 28 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на военного следователя в Реутовском гарнизонном военном суде, где избирается мера пресечения генералу.
«Драгомирецкому инкриминируется получение двух взяток в размере более 28 млн рублей», – заявил следователь. Вместе с тем он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Драгомирецкий признал вину частично, добавил следователь.
20 марта глава комитета Госдумы о информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что военно-следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Драгомирецкого. Генерал-майора подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий, написал в Telegram-канале Хинштейн.
По словам депутата, Драгомирецкий подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. «По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб.», – уточнял он. Хинштейн добавил, что в преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. По словам депутата, он отправлен в СИЗО.
Тогда же Хинштейн рассказал, что Драгомирецкий признал свою вину и написал явку с повинной.