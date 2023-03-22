Замкомандующего Центральным округом Росгвардии обвинили в получении взяток на 28 млн рублей

По словам депутата, Драгомирецкий подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. «По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб.», – уточнял он. Хинштейн добавил, что в преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. По словам депутата, он отправлен в СИЗО.