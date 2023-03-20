Против замкомандующего Центральным округом Росгвардии возбудили уголовное дело

Хинштейн заявил, что Драгомирецкий подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. «По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб.», – сообщил депутат. По его словам, в преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Его задержали накануне и отправили в СИЗО, уточнил депутат.