Против замкомандующего Центральным округом Росгвардии возбудили уголовное дело
Военно-следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генера-майора Вадима Драгомирецкого, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением», – написал Хинштейн.
Хинштейн заявил, что Драгомирецкий подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. «По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб.», – сообщил депутат. По его словам, в преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Его задержали накануне и отправили в СИЗО, уточнил депутат.
Хинштейн также рассказал, что Драгомирецкий признал свою вину и написал явку с повинной. Сейчас с ним проводятся следственные действия, добавил депутат.