СК компенсировал более 250 млрд рублей ущерба от преступлений в 2022 году
Следственный комитет России компенсировал гражданам и государству более 250 млрд руб. в качестве возмещения ущерба от преступлений в 2022 г. Об этом сообщила пресс-служба СК со ссылкой на руководителя СК Александра Бастрыкина.
«Была активизирована работа по возмещению ущерба, причиненного преступлениями: потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 253 млрд руб. Этот показатель в четыре раза больше, чем в 2021 г. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью почти 138 млрд руб.», – рассказал Бастрыкин.
Председатель СК сообщил о направлении в суд почти 89 000 уголовных дел, 10 000 из которых – о коррупции. Для сравнения, в 2021 г. число таких дел составило около 9000, что на 9% меньше. Также было направлено в суд больше 18 000 дел об экономических преступлениях.
Бастрыкин напомнил о росте преступлений, совершенных мигрантами. По его данным, следователи направили в суд более 2000 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях иностранцев. Кроме того, СК расследовал 136 дел о нарушении миграционного законодательства.
Помимо этого, глава СК рассказал о росте числа киберпреступлений. В 2022 г. сотрудники СК расследовали свыше 15 600 таких дел, что на 29% больше аналогичного периода 2021 г. «Именно поэтому Следственный комитет активно развивает такое важное направление, как киберкриминалистика, которое повышает эффективность расследования подобных деяний», – подчеркнули в СК.
Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сообщила о взыскании с должников порядка 1,1 трлн руб. за 2022 г. По данным службы, в консолидированный бюджет страны было перечислено 412,8 млрд руб., что на 86,2 млрд больше, чем в 2021 г.
3 марта вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что число кибератак на российские системы выросло на 65%. Он подчеркнул, что зачастую такие атаки «носят характер выявления уязвимости, с тем чтобы в нужный момент эти уязвимости реализовать».