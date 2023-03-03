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Экономика

СК компенсировал более 250 млрд рублей ущерба от преступлений в 2022 году

Ведомости

Следственный комитет России компенсировал гражданам и государству более 250 млрд руб. в качестве возмещения ущерба от преступлений в 2022 г. Об этом сообщила пресс-служба СК со ссылкой на руководителя СК Александра Бастрыкина.

«Была активизирована работа по возмещению ущерба, причиненного преступлениями: потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 253 млрд руб. Этот показатель в четыре раза больше, чем в 2021 г. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью почти 138 млрд руб.», – рассказал Бастрыкин.

Председатель СК сообщил о направлении в суд почти 89 000 уголовных дел, 10 000 из которых – о коррупции. Для сравнения, в 2021 г. число таких дел составило около 9000, что на 9% меньше. Также было направлено в суд больше 18 000 дел об экономических преступлениях.

Бастрыкин напомнил о росте преступлений, совершенных мигрантами. По его данным, следователи направили в суд более 2000 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях иностранцев. Кроме того, СК расследовал 136 дел о нарушении миграционного законодательства.

Помимо этого, глава СК рассказал о росте числа киберпреступлений. В 2022 г. сотрудники СК расследовали свыше 15 600 таких дел, что на 29% больше аналогичного периода 2021 г. «Именно поэтому Следственный комитет активно развивает такое важное направление, как киберкриминалистика, которое повышает эффективность расследования подобных деяний», – подчеркнули в СК.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сообщила о взыскании с должников порядка 1,1 трлн руб. за 2022 г. По данным службы, в консолидированный бюджет страны было перечислено 412,8 млрд руб., что на 86,2 млрд больше, чем в 2021 г.

3 марта вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что число кибератак на российские системы выросло на 65%. Он подчеркнул, что зачастую такие атаки «носят характер выявления уязвимости, с тем чтобы в нужный момент эти уязвимости реализовать».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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