СК компенсировал более 250 млрд рублей ущерба от преступлений в 2022 году

Председатель СК сообщил о направлении в суд почти 89 000 уголовных дел, 10 000 из которых – о коррупции. Для сравнения, в 2021 г. число таких дел составило около 9000, что на 9% меньше. Также было направлено в суд больше 18 000 дел об экономических преступлениях.