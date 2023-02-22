ЦБ рассказал о потерях банков из-за хакерских атак в 2022 году

Атаки злоумышленников со средней и низкой квалификацией в основном направлены на клиентов банков, поясняет Кошкина: в этом случае хакеры чаще всего используют социальную инженерию для прямой кражи денег со счетов. В 2022 г. мошенники похитили у клиентов банков 14,2 млрд руб., что на 4,29% больше, чем в 2021 г., следует из данных ЦБ. При этом доля краж с помощью социальной инженерии выросла до 50,4% (была 49,9% в 2021 г.).