Судья Кондрат останется в СИЗО до конца апреля

Судья Кондрат останется в СИЗО до конца апреляЗащита просила смягчить ей меру пресечения
Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей экс-судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве. Пресс-секретарь суда Лела Кокая уточнила «Ведомостям», что Кондрат будет находиться под стражей до 28 апреля 2023 г. В ходе заседания ее адвокаты просили избрать бывшей судье меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
1 сентября 2022 г. Верховный суд (ВС) признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на арест Кондрат. В конце апреля прошлого года ВККС дала согласие на исполнение определения ВС об аресте бывшей судьи. С 4 мая она содержится в СИЗО-6. Следственный комитет России (СКР), в частности, предъявил ей обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело было возбуждено лично главой СКР Александром Бастрыкиным. Бывшей судье грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, осенью 2020 г. Кондрат предложила своей коллеге по Арбитражному суду Елене Махалкиной, которая прежде была ее помощницей, вынести «нужное» решение за вознаграждение. Кондрат, как считает СКР, рассказала, что к ней обратились лица, готовые заплатить $50 000 за вынесение решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц в рамках дела о банкротстве, которое рассматривала Махалкина.
Речь идет, уточняли правоохранители, о привлечении к ответственности руководства строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с ней лиц. На поступившее предложение Махалкина отреагировала обращением в ФСБ. А передача денег проходила уже под контролем оперативников. Кондрат объясняет случившееся тем, что Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги.
В суде обвинение заявило, что Кондрат пыталась оказать давление на свидетелей, воспользоваться своими связями, а также хотела сменить фамилию, чтобы уехать за границу. Следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев говорил, что Кондрат находилась в Грозном, где «обратилась в государственные органы для смены паспортных данных на Светлана Хондрад».
Свою причастность к преступлению экс-судья отрицает, утверждая, что ее уголовное преследование сфальсифицировано и связано с ее якобы отказом выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража.
В феврале 2022 г. в Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела сына экс-судьи и бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата Николая. Его обвиняют в организации убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК), организации приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 1, ч. 3 ст. 30, а также ч. 2 ст. 105 УК), похищении паспорта (ст. 325 УК), а также умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК).
По версии следствия, он заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна из-за того, что тот знал о других его криминальных планах. Среди других материалов дела – подготовка покушения на Махалкину.