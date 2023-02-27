Судья Кондрат останется в СИЗО до конца апреля

1 сентября 2022 г. Верховный суд (ВС) признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на арест Кондрат. В конце апреля прошлого года ВККС дала согласие на исполнение определения ВС об аресте бывшей судьи. С 4 мая она содержится в СИЗО-6. Следственный комитет России (СКР), в частности, предъявил ей обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело было возбуждено лично главой СКР Александром Бастрыкиным. Бывшей судье грозит наказание до 12 лет лишения свободы.