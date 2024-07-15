Музаев: для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу

«На круглом столе в Госдуме один из депутатов сказал: "Ну это же чистой воды популизм, и мы все это знаем". Это не мои слова, я цитирую депутата Государственной думы. Что я еще могу по этому поводу сказать, если сами депутаты об этом так говорят», – сказал он.