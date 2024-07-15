Музаев: для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу
Предложения по отмене ЕГЭ являются популизмом, депутаты не предлагают альтернативу экзамену. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Интерфаксу».
«На круглом столе в Госдуме один из депутатов сказал: "Ну это же чистой воды популизм, и мы все это знаем". Это не мои слова, я цитирую депутата Государственной думы. Что я еще могу по этому поводу сказать, если сами депутаты об этом так говорят», – сказал он.
Музаев указал, что прежде чем отменить ЕГЭ, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение. Предлагаемые законопроектами реформы не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных испытаний, которые могли бы стать достойной альтернативой ЕГЭ, считает он.
«Кроме того, на выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе», – отметил глава Рособрнадзора.
В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.
2 июля первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре.