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Музаев: для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу

Ведомости

Предложения по отмене ЕГЭ являются популизмом, депутаты не предлагают альтернативу экзамену. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Интерфаксу».

«На круглом столе в Госдуме один из депутатов сказал: "Ну это же чистой воды популизм, и мы все это знаем". Это не мои слова, я цитирую депутата Государственной думы. Что я еще могу по этому поводу сказать, если сами депутаты об этом так говорят», – сказал он.

Музаев указал, что прежде чем отменить ЕГЭ, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение. Предлагаемые законопроектами реформы не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных испытаний, которые могли бы стать достойной альтернативой ЕГЭ, считает он.

«Кроме того, на выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе», – отметил глава Рособрнадзора.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.

2 июля первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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