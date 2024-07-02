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В Госдуме сообщили о планах рассмотреть проект об отмене ЕГЭ в октябре

Ведомости

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, передает «РИА Новости».

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», – рассказала она.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.

Лантратова тогда отмечала, что существующий формат экзаменов не позволяет раскрыть творческий потенциал выпускников. Депутат Госдумы, один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР) говорил, что из-за ЕГЭ «слишком много наломано дров и истерзано душ».

В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об этом, тем лучше. Президент РФ Владимир Путин тогда же призвал совершенствовать систему.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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