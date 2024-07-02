В Госдуме сообщили о планах рассмотреть проект об отмене ЕГЭ в октябре

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.