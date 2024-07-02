В Госдуме сообщили о планах рассмотреть проект об отмене ЕГЭ в октябре
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, передает «РИА Новости».
«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», – рассказала она.
В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.
Лантратова тогда отмечала, что существующий формат экзаменов не позволяет раскрыть творческий потенциал выпускников. Депутат Госдумы, один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР) говорил, что из-за ЕГЭ «слишком много наломано дров и истерзано душ».
В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об этом, тем лучше. Президент РФ Владимир Путин тогда же призвал совершенствовать систему.