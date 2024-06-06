Рособрнадзор готов обсудить отказ от ЕГЭ при объективной альтернативе
Рособрнадзор не исключает возможность обсуждения отказа от ЕГЭ, если будет предложена объективная и понятная альтернатива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
По данным «РИА Новости», в Рособрнадзоре предлагают обсудить с экспертами формат итоговой аттестации школьников после окончания периода сдачи ЕГЭ.
6 июня агентство со ссылкой на документ сообщало, что в Госдуму планируется внести законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы проекта предлагают заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 г. При этом результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.
29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил разрешить пересдачу одного из предметов ЕГЭ по выбору ученика до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В 2024 г. году выпускники смогут повторно написать один из экзаменов 4 и 5 июля.
Призывы отменить ЕГЭ неоднократно звучали в 2023 г. В марте прошлого года заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявлял, что чем раньше начнется дискуссия об отмене ЕГЭ, тем лучше. Глава государства также призывал совершенствовать систему.