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Рособрнадзор готов обсудить отказ от ЕГЭ при объективной альтернативе

Ведомости

Рособрнадзор не исключает возможность обсуждения отказа от ЕГЭ, если будет предложена объективная и понятная альтернатива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

По данным «РИА Новости», в Рособрнадзоре предлагают обсудить с экспертами формат итоговой аттестации школьников после окончания периода сдачи ЕГЭ.

6 июня агентство со ссылкой на документ сообщало, что в Госдуму планируется внести законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы проекта предлагают заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 г. При этом результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил разрешить пересдачу одного из предметов ЕГЭ по выбору ученика до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В 2024 г. году выпускники смогут повторно написать один из экзаменов 4 и 5 июля.

Призывы отменить ЕГЭ неоднократно звучали в 2023 г. В марте прошлого года заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявлял, что чем раньше начнется дискуссия об отмене ЕГЭ, тем лучше. Глава государства также призывал совершенствовать систему.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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