Рособрнадзор готов обсудить отказ от ЕГЭ при объективной альтернативе

6 июня агентство со ссылкой на документ сообщало, что в Госдуму планируется внести законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы проекта предлагают заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 г. При этом результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи.