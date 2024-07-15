Собянин: строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии возобновляется
Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии московского метрополитена возобновляется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4-5 лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Собянин отметил, что это крайне важный, но в то же время крайне сложный проект. По его словам, для реализации нужно проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построить новую станцию и соединить их с Люблинско-Дмитровской линией. Кроме того, необходимо сделать выходы по пешеходным переходам на проспект Мира.
«И все это под землей практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект», – добавил Собянин.
«Достоевская» Кольцевой линии расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Согласно данным на сайте Градостроительного комплекса Москвы, станция будет иметь два вестибюля с выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту. «Достоевскую» спроектировали еще в 1950-х гг., а попытки построить ее предпринимались в 1990-х и 2000-х гг.