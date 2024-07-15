Собянин: строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии возобновляется

Собянин отметил, что это крайне важный, но в то же время крайне сложный проект. По его словам, для реализации нужно проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построить новую станцию и соединить их с Люблинско-Дмитровской линией. Кроме того, необходимо сделать выходы по пешеходным переходам на проспект Мира.