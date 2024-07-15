Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России
Власти Таиланда продлили действие безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Сеттха Тхависин.
«Мы предоставим 60-дневный безвизовый режим для граждан из 93 стран», – написал премьер в X. Режим распространяется на граждан России, Индии, Израиля, США, Турции, КНР и др.
О том, что власти продлят безвизовый режим на въезд в Таиланд для россиян, сообщила пресс-служба правительства страны 14 июля.
23 апреля правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с мая. В ноябре 2023 г. власти Таиланда продлили безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Мера действовала по 30 апреля 2024 г.
Граждане Таиланда, в свою очередь, могут въехать в Россию по туристической визе, которая выдается сроком до шести месяцев на основании брони отеля.