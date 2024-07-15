Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России

23 апреля правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с мая. В ноябре 2023 г. власти Таиланда продлили безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Мера действовала по 30 апреля 2024 г.