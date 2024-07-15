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Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России

Ведомости

Власти Таиланда продлили действие безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

«Мы предоставим 60-дневный безвизовый режим для граждан из 93 стран», – написал премьер в X. Режим распространяется на граждан России, Индии, Израиля, США, Турции, КНР и др.

О том, что власти продлят безвизовый режим на въезд в Таиланд для россиян, сообщила пресс-служба правительства страны 14 июля.

23 апреля правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с мая. В ноябре 2023 г. власти Таиланда продлили безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Мера действовала по 30 апреля 2024 г.

Граждане Таиланда, в свою очередь, могут въехать в Россию по туристической визе, которая выдается сроком до шести месяцев на основании брони отеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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