ТАСС: причиной авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 мог стать человеческий фактор
Человеческий фактор мог стать причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
«Расследование фактически только началось, точные данные будут позже, но картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор», – сказал собеседник агентства.
Источник при этом заявляет, что SSJ является «надежным самолетом». По его словам, важно «не только сделать хороший самолет, значение имеет, как его обслуживают и как им управляют».
12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман – все они погибли.
В экстренных службах заявляли, что авария могла произойти из-за отказа обоих двигателей воздушного судна, что могло быть вызвано попаданием птиц в турбины при полете на низкой высоте.
После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).