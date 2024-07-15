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ТАСС: причиной авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 мог стать человеческий фактор

Ведомости

Человеческий фактор мог стать причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Расследование фактически только началось, точные данные будут позже, но картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор», – сказал собеседник агентства.

Источник при этом заявляет, что SSJ является «надежным самолетом». По его словам, важно «не только сделать хороший самолет, значение имеет, как его обслуживают и как им управляют».

12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман – все они погибли.

В экстренных службах заявляли, что авария могла произойти из-за отказа обоих двигателей воздушного судна, что могло быть вызвано попаданием птиц в турбины при полете на низкой высоте.

После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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