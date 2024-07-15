Скончался снимавшийся в «Дальнобойщиках» Юрий Кузьменко
Актер театра и кино, режиссер, сценарист Юрий Кузьменко скончался на 76 году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
Кузьменко родился в 1949 г. в Харькове. В 1971 г. окончил Харьковский университет, в 1983 г. - режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юрия Озерова). С 1976 по 1981 г. работал в Кишиневе, затем – в Одессе.
В творческой биографии Кузнецова 35 ролей, в том числе в фильмах «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века» и др. Выступал режиссером и сценаристом 30 фильмов, в числе которых «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и др.