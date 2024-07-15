Скончался снимавшийся в «Дальнобойщиках» Юрий Кузьменко

Кузьменко родился в 1949 г. в Харькове. В 1971 г. окончил Харьковский университет, в 1983 г. - режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юрия Озерова). С 1976 по 1981 г. работал в Кишиневе, затем – в Одессе.