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Умер музруководитель «Ленкома» и руководитель «Аракса» Сергей Рудницкий

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На 70 году жизни скончался музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова», народный артист России, композитор, аранжировщик, руководитель ансамбля «Аракс» Сергей Рудницкий. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Рудницкий прослужил в Ленкоме 50 лет. Он был соавтором музыки к спектаклям «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника».

Создал аранжировки ко многим кинофильмам: «31 июня», «Узнай меня», «Берегите женщин», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Убить дракона», и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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