Умер музруководитель «Ленкома» и руководитель «Аракса» Сергей Рудницкий

Рудницкий прослужил в Ленкоме 50 лет. Он был соавтором музыки к спектаклям «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника».