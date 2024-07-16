Умер музруководитель «Ленкома» и руководитель «Аракса» Сергей Рудницкий
На 70 году жизни скончался музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова», народный артист России, композитор, аранжировщик, руководитель ансамбля «Аракс» Сергей Рудницкий. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.
Рудницкий прослужил в Ленкоме 50 лет. Он был соавтором музыки к спектаклям «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника».
Создал аранжировки ко многим кинофильмам: «31 июня», «Узнай меня», «Берегите женщин», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Убить дракона», и др.